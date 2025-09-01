Video
Đến Hà Nội xem diễu binh, khách phương xa cảm kích với chuyến tàu 0 đồng

Hành khách hân hoan sau khi ngắm nhìn Thủ đô Hà Nội trên những chuyến tàu 0 đồng, chở những trái tim yêu nước đến điểm xem diễu binh, diễu hành.