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Đến “đảo thiên đường”, cô gái Việt tạo khoảnh khắc nụ hôn dưới biển gây sốt

Trong chuyến đi đến đảo Panglao (Philippines), Tường Vi và bạn trai đã ghi lại khoảnh khắc nụ hôn dưới độ sâu 10m, khiến cộng đồng mạng thích thú.
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