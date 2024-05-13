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Đêm nhạc "Em gái mưa" của Hương Tràm ở Hà Nội bị hủy vì trời mưa lớn

Tối 12/5, ca sĩ Hương Tràm phải hủy show diễn "Flows in you - Em gái mưa" dự tính được diễn ra tại không gian âm nhạc Music Garden, thuộc Nhà hát Lớn Hà Nội.
Đọc thêm : Đêm nhạc "Em gái mưa" của Hương Tràm ở Hà Nội bị hủy vì trời mưa lớn