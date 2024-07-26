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Đêm nay khai mạc Olympic 2024: Đặc biệt chưa từng có

Vào lúc 00h30 ngày 27/7 (giờ Việt Nam), nước chủ nhà Pháp sẽ tổ chức lễ khai mạc Olympic 2024. Đây hứa hẹn là lễ khai mạc đặc biệt chưa từng thấy.
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