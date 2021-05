(Dân trí) - Tối 6/2/2015, tại huyện biên giới Tương Dương, UBND tỉnh Nghệ An đã long trọng tổ chức "Đêm hội sắc Xuân miền Tây Nghệ An năm 2015". Đây là sự kiện văn hóa lớn của tỉnh Nghệ An được tổ chức mừng Đảng, mừng xuân Ất Mùi 2015.