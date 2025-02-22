Video
video cùng chuyên mục

Để tiết kiệm tiền thuê nhà, người phụ nữ đi làm 350km bằng máy bay mỗi ngày

Thay vì thuê nhà tốn kém, Racheal Kaur ở Malaysia chọn mua vé, đi làm bằng máy bay hàng ngày.
Đọc thêm : Để tiết kiệm tiền thuê nhà, người phụ nữ đi làm 350km bằng máy bay mỗi ngày