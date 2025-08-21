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Đề nghị truy tố ca sĩ Chi Dân cùng anh trai

Sau cuộc nhậu, ca sĩ Chi Dân và anh trai rủ nhóm bạn đặt mua ma túy cùng nhau sử dụng tại TPHCM.
Đọc thêm : Đề nghị truy tố ca sĩ Chi Dân cùng anh trai