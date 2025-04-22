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De Bruyne sốc trước cách hành xử cạn tình của Man City

Đội trưởng Kevin de Bruyne rất sốc khi được thông báo sự nghiệp tại Man City đã kết thúc vì anh cảm thấy bản thân vẫn có thể thi đấu ở đẳng cấp cao nhất.
Đọc thêm : De Bruyne sốc trước cách hành xử cạn tình của Man City