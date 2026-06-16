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Đầu tư chứng khoán cũng như vàng: Có thể chán nản, nhưng không từ bỏ

Dù có tâm lý chán nản khi thanh khoản thấp, chỉ số nằm ở "vùng trũng" quá lâu, song chuyên gia nhấn mạnh nhà đầu tư chứng khoán sẽ không từ bỏ thị trường.
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