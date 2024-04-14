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Dâu trưởng tỷ phú nhà Beckham ví lấy chồng như... "đi ngủ nhờ"

Nhân dịp kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đều có những động thái chia sẻ cảm nhận về cuộc hôn nhân đang có.
Đọc thêm : Dâu trưởng tỷ phú nhà Beckham ví lấy chồng như... "đi ngủ nhờ"