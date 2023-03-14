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Dâu tây "siêu rẻ" ồ ạt xuống phố Hà Nội, cẩn thận hàng Trung Quốc gắn mác

Từ chợ truyền thống, hàng rong đến chợ mạng khắp Hà Nội, dâu tây "xuất xứ Mộc Châu, Sơn La", được bày bán tràn lan với giá "rẻ như cho".
Đọc thêm : Dâu tây "siêu rẻ" ồ ạt xuống phố Hà Nội, cẩn thận hàng Trung Quốc gắn mác