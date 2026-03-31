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Đầu đạn chùm của Iran giải phóng bom con trên bầu trời Israel, ngày 24/3

Công ước về bom, đạn chùm định nghĩa bom chùm là loại vũ khí được thiết kế để phân tán hoặc giải phóng các đạn con nổ, mỗi viên nặng dưới 20kg.
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