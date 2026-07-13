Thất bại 1-2 trước tuyển Anh ở tứ kết khép lại hành trình World Cup 2026 của Na Uy. Erling Haaland vẫn để lại dấu ấn với 7 bàn thắng, góp công đưa đội bóng Bắc Âu làm nên lịch sử.