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Đất nước không có đèn giao thông, muốn đến du lịch không hề dễ dàng

Quốc gia có diện tích nhỏ bé Bhutan là nơi không có đèn tín hiệu giao thông. Người dân đi lại nhờ sự điều tiết, hướng dẫn của cảnh sát ở các ngã tư lớn.
Đọc thêm : Đất nước không có đèn giao thông, muốn đến du lịch không hề dễ dàng