Đào nở bung, nông dân lo mất Tết

(Dân trí) - Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết song nhiều nhà vườn đang đứng ngồi không yên do tình trạng hoa đào nở sớm. Nguyên nhân khiến hoa đào nở sớm là do thời tiết thay đổi và Tết năm nay đến chậm hơn 1 tháng do năm nhuận.