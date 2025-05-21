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Đạo diễn ở Pháp tìm mẹ Việt sau 31 năm: Vỡ òa phút đoàn tụ người thân

Kết quả xét nghiệm ADN xác định chàng trai Arthur Chareire (Pháp) và bà Nguyễn Thị Hợi (sống ở Gia Lâm, Hà Nội) có cùng quan hệ huyết thống mẹ - con.
Đọc thêm : Đạo diễn ở Pháp tìm mẹ Việt sau 31 năm: Vỡ òa phút đoàn tụ người thân