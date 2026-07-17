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Danh tính nữ phóng viên bị gián bò khắp người vẫn bình tĩnh ghi hình

Nữ phóng viên của đài KLTA (Mỹ) khi đang đưa tin trực tiếp về những nguy hiểm do nắng nóng cực đoan, bị một con gián từ đâu bay tới và bò khắp người.
Đọc thêm : Nữ phóng viên người Mỹ bị gián bò khắp người vẫn bình tĩnh ghi hình