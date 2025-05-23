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Danh tính công ty bán sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo

Dù đã tiến hành thanh kiểm tra, Sở An toàn thực phẩm TPHCM không thể lấy được mẫu lòng xe điếu, vì các quán trên địa bàn đều báo… hết hàng.
Đọc thêm : Danh tính công ty bán sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo