Video
video cùng chuyên mục

Đánh giá Samsung Galaxy A57 và A37: Chênh hơn 1 triệu, nên chọn máy nào?

Galaxy A57 5G và A37 5G khiến nhiều người phải cân nhắc giữa một bên là trải nghiệm cận cao cấp, một bên là lựa chọn giá dễ tiếp cận hơn.
Đọc thêm : Đánh giá Samsung Galaxy A57 và A37: Chênh hơn 1 triệu, nên chọn máy nào?