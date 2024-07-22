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Đang xây nhà, ông bố bất ngờ nhận tin con trai là thủ khoa "kép"

Đang tất bật với công việc thường ngày, bố mẹ em Phạm Ngọc Huy, ở huyện Yên Định (Thanh Hóa) bất ngờ khi hay tin con trai mình là thủ khoa "kép".
Đọc thêm : Đang xây nhà, ông bố bất ngờ nhận tin con trai là thủ khoa "kép"