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Đằng sau bức ảnh "em bé tượng đài" dưới mưa ở Điện Biên Phủ gây sốt mạng

Khoảnh khắc "3 chiến sĩ Điện Biên" và "em bé tượng đài" nổi bật giữa cơn mưa lớn trong giây phút lịch sử đã khiến bao người xem xúc động và tự hào.
Đọc thêm : Đằng sau bức ảnh "em bé tượng đài" dưới mưa ở Điện Biên Phủ gây sốt mạng