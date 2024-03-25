Video
video cùng chuyên mục

Đang ngồi ăn sáng, cầu thủ Indonesia bị sốc khi nhận lệnh bay sang Việt Nam

Thủ môn số một của Indonesia, Ernando Ari thừa nhận bị sốc khi nhận lệnh triệu tập sang Việt Nam trong bối cảnh toàn đội khủng hoảng lực lượng.
Đọc thêm : Đang ngồi ăn sáng, cầu thủ Indonesia bị sốc khi nhận lệnh bay sang Việt Nam