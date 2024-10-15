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Đăng clip đếm tiền, đeo nữ trang, một phụ nữ bị kẻ cướp tìm đến tận nhà

Thấy clip trên mạng đăng hình ảnh một phụ nữ ở Sóc Trăng đang ngồi đếm tiền và có đeo nhiều nữ trang, các đối tượng xấu liền tìm đến cướp tài sản.
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