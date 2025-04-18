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Đang bế con, mẹ trẻ ở Quảng Ninh bỗng ngất lịm vì kiệt sức

Khoảnh khắc người mẹ trẻ ngã ra giường khi đang ru con khiến cộng đồng mạng không khỏi nghẹn ngào về sự hy sinh thầm lặng của người mẹ.
Đọc thêm : Đang bế con, mẹ trẻ ở Quảng Ninh bỗng ngất lịm vì kiệt sức