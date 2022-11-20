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Đàn voi bị nghi say rượu, hàng chục con nằm ngủ la liệt bên bìa rừng

Đàn voi hơn 20 con bị nghi say loại rượu do dân làng ở Ấn Độ ủ trong bình đất, khiến chúng nằm ngủ la liệt trong rừng.
Đọc thêm : Đàn voi bị nghi say rượu, hàng chục con nằm ngủ la liệt bên bìa rừng