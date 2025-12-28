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Đàn vịt 3.000 con trắng như bông tuyết ở Tây Ninh, nhiều người nghĩ ảnh giả

Đọc thêm : Đàn vịt 3.000 con trắng như bông tuyết ở Tây Ninh, nhiều người nghĩ ảnh giả