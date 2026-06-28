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Đàn rái cá hợp sức xua đuổi cá sấu nước mặn

Dù thua kém cả về ngoại hình lẫn sức mạnh, đàn rái cá vẫn liều lĩnh hợp sức để tấn công và xua đuổi con cá sấu nước mặn cỡ lớn.
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