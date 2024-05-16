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Dàn phó tướng "khủng" của HLV Kim Sang Sik ở tuyển Việt Nam lộ diện

Tân HLV trưởng đội tuyển Việt Nam, Kim Sang Sik đã chọn ra những trợ lý HLV người Hàn Quốc và Việt Nam.
Đọc thêm : Dàn phó tướng "khủng" của HLV Kim Sang Sik ở tuyển Việt Nam lộ diện