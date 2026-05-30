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Dàn mô tô hùng hậu khuấy động đường biển Nha Trang

(Dân trí) - Hơn 1.000 mô tô phân khối lớn tham gia diễu hành tại Nha Trang (Khánh Hòa) sáng 30/5, tạo điểm nhấn cho lễ hội Superbike Fest 2026.
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