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Dàn máy bay phun khói màu cờ Mỹ kỷ niệm 250 năm quốc khánh

Mỹ đã kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc vào cuối tuần qua ở New York bằng một màn thể hiện hoành tráng của tàu và máy bay của nước này và các nước đối tác.
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