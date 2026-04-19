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Đàn linh cẩu hợp sức giải cứu đồng loại khỏi sư tử

Khi thấy đồng loại đang bị sư tử tấn công và ở tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", bầy linh cẩu đã hợp sức, liều lĩnh chống lại "vua thảo nguyên"…
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