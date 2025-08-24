Video
video cùng chuyên mục

Dàn khí tài của Bộ Quốc phòng đi trên phố Giảng Võ

Dàn khí tài của Bộ Quốc phòng di chuyển trên phố Giảng Võ trong tiếng reo hò náo nhiệt của người dân hai bên đường.