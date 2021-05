Dân kêu cứu vì nhà "bỗng dưng" nghiêng 10cm

3 hộ dân thuộc phường Hà Huy Tập (TP Vinh, Nghệ An) đang sống trong nơm nớp lo sợ bởi nhà của họ đang bị nghiêng, lún. Tình trạng trên là do quá trình thi công đoạn 1, thuộc dự án “Nâng cấp, cải tạo kênh Bắc” thuộc Hợp phần 2 - Cải thiện môi trường (nâng cấp và tạo kênh Bắc, xây dựng hồ điều hòa) của “Dự án phát triển các đô thị loại vừa tại Việt Nam - Tiểu Dự án thành phố Vinh”. Đoạn công trình này do Công ty TNHH Tân Hưng (Tp Vinh) chịu trách nhiệm thi công. Sống trong nỗi sợ hãi nhà có thể sập, trôi bất cứ lúc nào, đại diện 3 hộ dân tại các số nhà 132 - 134 - 136B đang khẩn thiết đề nghị ngành chức năng và đơn vị thi công có phương án đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, nhất là khi Tết đang cận kề. Ông Hoàng Văn Quyền - Giám đốc Công ty TNHH Tân Hưng cho biết, hiện đơn vị đang thuê quan trắc đánh giá thiệt hại để làm căn cứ bồi thường cho dân.