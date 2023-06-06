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Đàn em của Huỳnh Như, Thanh Nhã giành vé dự giải châu Á 2024

Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước U20 nữ Lebanon giúp đội tuyển U20 nữ Việt Nam giành quyền vào vòng chung kết giải U20 nữ châu Á 2024.
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