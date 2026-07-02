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Đàn cò nhạn xuất hiện trên những cánh đồng lúa ở Gia Lai

Một đàn cò nhạn quý hiếm bất ngờ bay về cư trú trên cánh đồng xã Phú Thiện (Gia Lai) thu hút sự chú ý của người dân những ngày qua.
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