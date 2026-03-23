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Đạn chùm Iran trút xuống Israel

Video do truyền thông Iran đăng tải ngày 22/3 cho thấy đạn chùm Iran trút xuống các khu vực ở Israel.
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