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Đàm Vĩnh Hưng bị cấm diễn 9 tháng, phạt 27,5 triệu sau vụ đeo huy hiệu lạ

Sau vụ mặc trang phục biểu diễn có huy hiệu lạ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị cấm biểu diễn trong 9 tháng, xử phạt hành chính 27,5 triệu đồng.
Đọc thêm : Đàm Vĩnh Hưng bị cấm diễn 9 tháng, phạt 27,5 triệu sau vụ đeo huy hiệu lạ