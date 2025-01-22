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Đâm trúng đuôi ô tô, nam sinh để lại mảnh giấy cùng một điều bất ngờ

Dù nhìn thấy ô tô bị trầy xước, thế nhưng chủ nhân của chiếc xe vẫn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc vì hành động của người gây ra va chạm ở thành phố Đà Nẵng.
Đọc thêm : Đâm trúng đuôi ô tô, nam sinh để lại mảnh giấy cùng một điều bất ngờ