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Đám mây màu sắc như cầu vồng xuất hiện trên bầu trời

Người dân sống tại thành phố Bogor (tỉnh Tây Java, Indonesia), đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy một đám mây đầy màu sắc như cầu vồng xuất hiện trên bầu trời.
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