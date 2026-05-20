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Đám giỗ kiểu băng chuyền mặt nước độc nhất miền Tây

Không phải bày biện mâm cỗ như thường thấy, một gia đình ở miền Tây đã sáng tạo bằng việc đãi thực khách dùng bữa kiểu băng chuyền trên mặt nước.
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