Video
video cùng chuyên mục

"Đám giỗ bên cồn" là gì mà gây sốt mạng xã hội?

Những ngày qua, cụm từ "đám giỗ bên cồn" được nhắc tới liên tục trên mạng xã hội. Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng đăng tải bài viết hưởng ứng từ khóa này.
Đọc thêm : "Đám giỗ bên cồn" là gì mà gây sốt mạng xã hội?