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Đám cưới hươu cao cổ hút khách ở Thảo Cầm Viên dịp lễ 30/4

Sáng 30/4, Thảo Cầm Viên Sài Gòn 9TPHCM) trở nên sôi động đám cưới của cặp hươu cao cổ được tái hiện sinh động, thu hút hàng nghìn du khách tham gia.
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