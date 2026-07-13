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Đám cháy bùng phát tại Bangkok trong đêm

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế đám cháy bùng phát tại Bangkok trong đêm 12/7.
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