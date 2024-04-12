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Đắk Lắk: Quán bán cá lóc nướng có dòi bò lúc nhúc khiến khách rùng mình

Trước phản ánh của người dân tại Đắk Lắk về việc mua cá lóc ở tiệm bán cá bên trong có dòi bò lúc nhúc, cơ quan chức năng đã vào cuộc kiểm tra.
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