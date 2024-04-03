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Đài Loan rung chuyển vì trận động đất dữ dội nhất trong 25 năm

Trận động đất mạnh nhất kể từ năm 1999 khiến nhiều công trình ở Đài Loan bị hư hại.
Đọc thêm : Đài Loan rung chuyển vì trận động đất dữ dội nhất trong 25 năm