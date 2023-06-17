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Đài Loan: Ếch chưa lột da, nằm lên miệng bát mỳ khiến khách "chết khiếp"

Bát mỳ ramen để nguyên cả con ếch như thể chưa qua sơ chế, đặt phía trên cùng để phục vụ khách khiến nhiều người "sốc nặng" khi vừa nhìn thấy.
Đọc thêm : Đài Loan: Ếch chưa lột da, nằm lên miệng bát mỳ khiến khách "chết khiếp"