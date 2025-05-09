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Đại học Văn Lang kỷ luật sinh viên trong vụ vô lễ với cựu chiến binh

Với hành vi thiếu chuẩn mực với cựu chiến binh, sinh viên nhận hình thức kỷ luật khiển trách.
Đọc thêm : Đại học Văn Lang kỷ luật sinh viên trong vụ vô lễ với cựu chiến binh