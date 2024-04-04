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Đại học Harvard gỡ bỏ tấm da người từng dùng làm bìa sách gây chấn động

Đại học Harvard thông báo gỡ bỏ bìa sách được làm từ da của một người phụ nữ khỏi cuốn sách mà họ đã lưu giữ trong thư viện suốt 90 năm.
Đọc thêm : Đại học Harvard gỡ bỏ tấm da người từng dùng làm bìa sách gây chấn động