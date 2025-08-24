Video
Đại gia đình 4 thế hệ đi xem tổng hợp luyện

Gia đình Thiếu tá Nguyễn Văn Thực (SN 1944, Xã Xuân Mai, Hà Nội) háo hức đón chờ cuộc tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành 20h hôm nay.