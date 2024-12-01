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Đại gia Ấn Độ làm "đám tang" cho ô tô, 1.500 người đến dự

Để tri ân chiếc xe đã mang về may mắn, một gia đình ở Ấn Độ tổ chức lễ chôn cất rất trang trọng.
Đọc thêm : Đại gia Ấn Độ làm "đám tang" cho ô tô, 1.500 người đến dự